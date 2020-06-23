https://news.day.az/society/1246979.html Борющиеся пациенты, самоотверженные врачи: Они сражаются вместе против COVID-19 - ФОТО
Борющиеся пациенты, самоотверженные врачи: Они сражаются вместе против COVID-19 - ФОТО
В настоящее время в "Ени клинике" лечатся заразившиеся COVID-19 люди.
Как передает Day.Az, сотрудники APA ознакомились с созданными здесь условиями, лечебным процессом, состоянием пациентов и запечатлели самоотверженный труд врачей, которые, рискуя своей жизнью, вносят вклад в борьбу с вирусом.
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