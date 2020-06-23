Возвращены более 170 водителей, пытавшихся въехать в Баку

За нарушение специального карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района с 00.00 22.06.2020 до 00.00 23.06.2020, 1029 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных проступках, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по той же статье - 262 человека. В целом, к административной ответственности был привлечен 1291 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

Отмечается, что за сутки в результате проверок на постах были возвращены 175 единиц транспортных средств, 466 автомобилей, 291 их которых направлялись в районы, выявлены 2 человека, объявленных в розыск по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.