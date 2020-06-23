В этом году азербайджанские паломники не поедут в хадж

В этом году азербайджанские паломники не отправятся в хадж.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа, передает Day.Az.

До сих пор остается неясным вопрос в связи с теми, кто подал документы для поездки в хадж в этом году. Сообщается, что желающие совершить хадж в следующем году могут оставить свои документы и оплату, а те, кто не хочет, могут вернуть как средства, так и документы.

Отметим, согласно решению Саудовской Аравии в связи с мерами по борьбе с коронавирусом (COVID-19) в этом году страна не примет паломников из-за рубежа, паломничество будет открыто только внутри страны.

Напомним, прием документов для поездки в хадж из Азербайджана начался в январе этого года. В этом году квота паломников из Азербайджана составила 1500 человек, стоимость паломничества - 4490 долларов США.