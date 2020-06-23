Названы районы Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом

Как передает Day.Az со ссылкой на koronavirusinfo.az, согласно последним статистическим данным, наибольшее количество заражений приходится на Бинагадинский, Ясамальский и Хатаинский районы.

Заражения составляют в Бинагадиском - 12,3%, в Ясамальском - 12,2%, в Хатаиском - 12,2%, в Сабунчинском - 11,7%, в Насиминском - 11,9%, в Сураханском - 9,2%, в Наримановском - 8,8%, в Низаминском - 7,9%, в Гарадагском - 6,0%, в Хазарском - 4,3%, в Сабаильском - 4,2%, в Пираллахи - 0,3 %.

Следует отметить, что на сегодняшний день в стране инфицировано коронавирусом 13 207 человек, из них 7 168 выздоровели, 161 человек умер, а 5 878 человек проходят лечение в больницах особого режима.