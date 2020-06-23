УМК возвращает деньги лицам, собиравшимся совершить Хадж

Саудовская Аравия направила уведомление в связи с отменой Хаджа в этом году.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщили в Управлении, прием документов прекращен, и начался возврат средств лицам, оплатившим паломничество. Деньги, внесенные за Хадж, будут возвращены в полном объеме.

В Управлении добавили, что для совершения Хаджа обратились до 250 человек, из которых до 150 человек совершили оплату. Внесенные средства уже возвращаются.

Отметим, что до введения карантинного режима в Азербайджане для совершения Хаджа обратились более 250 человек.

Прием документов начался с 27 января, а с 24 марта был приостановлен.

Паломничество стоит 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Цена выросла в связи с ростом цен на гостиничные услуги и введением визовых сборов.

Напомним, что Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году Хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа, сообщил вчера телеканал "Скай ньюс - Арабия".

"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - приводит он заявление властей королевства.