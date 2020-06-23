Граждан призвали использовать SMS-разрешения исключительно по назначению

Проведенные расследования выявили случаи злоупотребления гражданами системы SMS- разрешений "8103", сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Было установлено, что некоторые граждане, попросив разрешение по коду "1", использовали его не по назначению. Всего за 2 дня этим кодом воспользовались 129 763 человека.

В Агентстве еще раз напомнили, что код "1" предназначен для выхода в связи с неотложной медицинской необходимостью, или лечением по какому-либо графику. Разрешение в пределах района и города выдается на 2 часа. Если процедура лечения будет продолжительной, то время возвращения от врача подтверждается выданной им справкой.

Просьба к гражданам использовать разрешения на выход из дома по назначению, в противном случае могут быть предприняты определенные ограничения по кодам.

В настоящее время в силе разрешения по 54 512 государственным и частным организациям, в том числе, 738 937 активных разрешений для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

На номер "8103" было отправлено 1 769 000 обращений, 25% из которых не были подтверждены в связи с неправильным содержанием. В течение одной минуты были даны ответы на 99,3% SMS.