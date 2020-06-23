https://news.day.az/society/1247015.html Азербайджанский врач показал руки после многочасовой борьбы с коронавирусом - ФОТО
Азербайджанский врач показал руки после многочасовой борьбы с коронавирусом - ФОТО
Один из азербайджанских врачей показал на фотографиях, как выглядят руки после многочасовой смены в больнице, где борются с коронавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az, данные кадры были опубликованы в соцсети Facebook.
Отмечается, что это результат постоянного нахождения в защитном скафандре и дезинфицирования рук медицинским спиртом.
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