Регионы Азербайджана с наибольшим числом заражений COVID-19

Обнародованы показатели инфицирования коронавирусом в Баку и районах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirusinfo.az, инфицирование в Баку выросло и составило 52.0%.

Сообщается, что показатели инфицирования составили на Абшероне 15.3%, в Гяджинско-Газахском регионе 10.3%, в центральных районах 8.1%, в Лянкяране 6.4%, в Губа-Хачмазском регионе 1.7%, в Шеки-Загатальском регионе 1.5%, в Верхнем Карабахе 1.2%, в Нагорном Ширване 1.5%. В Нахчыване показатель инфицирования составил 0.03%, среди приехавших из-за границы 1.9%.

Отметим, на сегодняшний день в стране выявлено 13 207 случаев инфицирования коронавирусом, из заразившихся 7168 человек вылечились, 161 скончался, лечение 5878 человек продолжается в больницах особого режима.