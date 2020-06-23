В Баку будет ветрено

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 21-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, град. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеозависимых лиц.