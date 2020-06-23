Министерство объяснило, как будет выплачиваться пособие в 190 манатов

По поручению Президента Ильхама Алиева на основании Плана мероприятий, утвержденного Кабинетом министров, в нашей стране были осуществлены мероприятия по поддержке занятости и социального благополучия в связи с пандемией, охватившие 4,8 млн. граждан.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения, в рамках этих мероприятий в апреле-мае малоимущим лицам (безработным и тем, кто потерял работу из-за особого карантинного режима и работал неформально) было выплачено единовременное месячное пособие в размере 190 манатов, а также лицам, срок страховых выплат по безработице и адресной государственной социальной помощи которых истек и тем, кто прервали обучение на курсах профессиональной подготовки, лицам с инвалидностью, срок действия инвалидности которых истек, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, продлен срок выплаты соответствующих пособий.

23 июня 2020 года Кабинет министров принял еще одно решение с целью оказания социальной поддержки гражданам Азербайджана в период пандемии. Согласно решению, лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам, выплата будет осуществляться в той же сумме единовременно.

Сумма будет перечислена на банковские карты, предоставленные этим лицам банками.

Также в другом решении Кабинета министров предусматривается продолжить выплаты малообеспеченным семьям адресной государственной социальной помощи, срок выплаты которой истек, лицам с истекшим сроком инвалидности, в том числе лицам, на попечении которых дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также студентам курсов профподготовки, в процессе которых возник перерыв.

Министерству труда и социальной защиты населения и Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.