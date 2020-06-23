Пассажиропоток в Баку снизился на 45%

В связи со специальным карантинным режимом пассажиропоток по регулярным автобусным маршрутам уменьшился.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, 22 июня было зарегистрировано свыше 667 тысяч перевозок, что в сравнении с первыми двумя днями прошлой недели меньше на 45%.

"Несмотря на это, количество выезжающих в рейсы автобусов не изменено. Ежедневно по маршрутам выезжают 1700-1900 автобусов. В случае необходимости на линии выпускается дополнительное количество автобусов. Перевозчикам даны поручения по регулированию количества запускаемых автобусов и интервалов между ними, учитывая пассажиропоток и существующие условия пандемии", - добавил он.