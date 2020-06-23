В Азербайджане продлен срок инвалидности лиц с ограниченными возможностями

В условиях борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) продлен срок инвалидности лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Day.Az.

Это отражено в поправке в постановление Кабмина от 7 апреля 2020 года № 128 "О продлении срока инвалидности лиц с инвалидностью в условиях борьбы с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19)".

Согласно постановлению, в первой части вышеуказанного постановления Кабмина слова "до 1 числа месяца, следующего после окончания особого карантинного режима" заменяются словами "в связи с особым карантинным режимом до 1 июля 2020 года, в районах (городах), где введен ужесточенный особый карантинный режим, до истечения срока ужесточения".

Министерству труда и социальной защиты населения поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления.