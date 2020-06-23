Завершился выбор программы и специализации для приема в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана на 2020/2021 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Государственного экзаменационного центра, количество утвержденных заявок составило 11 380. Из них 10 549 - азербайджанский сектор, 831- русский сектор. Отметим, что с 8 июня начался выбор программы и специализации для поступления в магистратуры высших учебных заведений и НАНА на 2020/2021 учебный год.

К выбору программы и специализации допущены бакалавры, выполнившие минимальные требования, установленные по результатам вступительного экзамена в магистратуру (по некоторым программам экзамен по способностям), проведенного 23 февраля 2020 года, и получившие право участвовать в выборе специализации.

Отметим, согласно соглашению между Государственным Экзаменационным Центром и Министерством образования, в текущем году бакалаврам, выполнившим минимальное требование по баллам на приемных экзаменах в магистратуру по всем группам специальностей, но не выполнившим минимальные требования по отдельным предметам, разрешено участвовать в конкурсе на платные плановые места.