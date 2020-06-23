https://news.day.az/society/1247103.html Владимир Зеленский назначил азербайджанку на высокую должность
Владимир Зеленский назначил азербайджанку на высокую должность
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении 27 местных судей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новые назначения охватили 13 областей.
В числе новых судей оказалась и наша соотечественница - Сафарова Анжелика Фархад гызы. Указом президента Украины она назначена судьей Коминтерновского района Одесской области.
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