Владимир Зеленский назначил азербайджанку на высокую должность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении 27 местных судей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новые назначения охватили 13 областей.

В числе новых судей оказалась и наша соотечественница - Сафарова Анжелика Фархад гызы. Указом президента Украины она назначена судьей Коминтерновского района Одесской области.