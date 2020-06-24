Автор блога @bakustreets_life запечатлел непогоду на бакинском пляже

Известный азербайджанский фотограф в своем блоге в Instagram @bakustreets_life делится волшебными фотографиями, снятые им во время путешествия по стране.

Day.Az представляет фотографии, снятые им на пляже в поселке Шувелян Хазарского района столицы.

Отметим, что данные фотографии собрали восторженные комментарии пользователей соцсети.