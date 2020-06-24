https://news.day.az/society/1247132.html Автор блога @bakustreets_life запечатлел непогоду на бакинском пляже - ФОТО
Автор блога @bakustreets_life запечатлел непогоду на бакинском пляже - ФОТО
Известный азербайджанский фотограф в своем блоге в Instagram @bakustreets_life делится волшебными фотографиями, снятые им во время путешествия по стране.
Day.Az представляет фотографии, снятые им на пляже в поселке Шувелян Хазарского района столицы.
Отметим, что данные фотографии собрали восторженные комментарии пользователей соцсети.
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