В Азербайджане выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом, 335 вылечившихся, 6 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 13 715 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 7 503 человека вылечились, 167 скончались, 6 045 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6 464 теста на коронавирус, за минувший период - 432 858 тестов.