https://news.day.az/society/1247147.html В Азербайджане выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом, 335 вылечившихся, 6 скончались
В Азербайджане выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом, 335 вылечившихся, 6 скончались
В Азербайджане выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом, 335 вылечившихся, 6 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 13 715 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 7 503 человека вылечились, 167 скончались, 6 045 продолжают лечение в больницах особого режима.
За последние сутки проведено 6 464 теста на коронавирус, за минувший период - 432 858 тестов.
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