https://news.day.az/society/1247150.html Найдено тело парня, утонувшего в море в Астаре
Найдено тело парня, утонувшего в море в Астаре
Найдено тело парня, утонувшего в море в Астаре.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, тело жителя села Мешхан Астаринского района 24-летнего Рашада Мехти оглу Бахшиева было извлечено из воды.
Ранее сообщалось, что в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в городе Астара в море (на неконтролируемой территории) утонул Бахшиев Рашад Мехди оглу (1996 г.р.). К поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
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