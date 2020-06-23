В отношении 5 судей начато дисциплинарное производство - за коррупцию - ФОТО
В отношении двух председателей судов начато дисциплинарное производство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Судебно-правовом совете.
Так, за нарушение требований особого карантинного режима и правил этического поведения судей председателю Саатлинского районного суда Ихтияру Абушову вынесен выговор. Выговор вынесен также судье Мингячевирского городского суда Алекперу Гусейнову за нарушение требований законодательства.
За коррупцию и создание условий для непроцессуальных отношений в отношении 5 судей, в том числе 2 председателей судов начато дисциплинарное производство.
На заседании Судебно-правового совета было отмечено, что в отношении судей, снижающих общественное доверие к судебной системе и наносящих ущерб репутации правосудия и впредь будут приняты самые жесткие меры.
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