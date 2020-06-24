https://news.day.az/society/1247271.html Открылась дорога «Биби-Эйбат»
Открылась дорога «Биби-Эйбат»
Открылся участок автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией в направлении мечети Биби-Эйбат.
Об этом АПА сказал руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
По его словам, дорога была сдана в эксплуатацию вчера вечером: "Вчера вечером дорога была асфальтирована и сдана в эксплуатацию. Выезд-въезд в город по дороге полностью восстановлен".
Отметим, 24 ноября 2019 года в Сабаильском районе Баку около мечети Биби-Эйбат произошел оползень, и дорога пришла в непригодное состояние. Оползень охватил территорию примерно в 250-300 метров.
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