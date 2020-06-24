В Азербайджане началось лечение на дому больных с бессимптомным COVID-19
В Азербайджане началось лечение на дому инфицированных коронавирусом больных, у которых заболевание протекает бессимптомно.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, эти больные находятся под надзором территориальных поликлиник:
"Больные, у которых нет симптомов коронавируса, продолжают лечение дома. Они находятся под контролем поликлиник, и каждые 12 часов больным отправляются запросы о состоянии здоровья".
Напомним, что председатель TƏBİB Рамин Байрамлы ранее отметил на брифинге Оперативного штаба, что лечить больных, у которых нет симптомов коронавируса, будут врачи поликлиник. Он сказал, что для этого будет использовано мобильное приложение "E-təbib", посредством которого лечащиеся на дому больные будут находиться под наблюдением.
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