В Азербайджане изменили правила вступления в брак
Кабинет министров внес изменения в решение "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением семейного кодекса Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал решение по этому вопросу.
В решение внесены дополнения в формы записей актов гражданского состояния и правила заполнения форм записей актов гражданского состояния.
Таким образом, в справке, выданной Районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции АР, Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, консульскими учреждениями Министерства иностранных дел за рубежом, будет указываться степень родства состоящих в браке и разведенных лиц.
Эта информация также будет занесена в регистрационные книги соответствующих актов гражданского состояния.
|10-1
|Информация о степени родства
|дв.брат со стороны отца
|дв.сестра со стороны отца
|дв.брат со стороны матери
|дв.сестра со стороны отца
|дв.брат со стороны отца
|дв.сестра со стороны матери
|дв.брат со стороны матери
|дв.сестра со стороны матери
|нет
|нет
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