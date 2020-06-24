В Азербайджане изменили правила вступления в брак

Кабинет министров внес изменения в решение "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением семейного кодекса Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал решение по этому вопросу.

В решение внесены дополнения в формы записей актов гражданского состояния и правила заполнения форм записей актов гражданского состояния.

Таким образом, в справке, выданной Районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции АР, Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, консульскими учреждениями Министерства иностранных дел за рубежом, будет указываться степень родства состоящих в браке и разведенных лиц.

Эта информация также будет занесена в регистрационные книги соответствующих актов гражданского состояния.