В Азербайджане изменили правила вступления в брак

Кабинет министров внес изменения в решение "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением семейного кодекса Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал решение по этому вопросу.

В решение внесены дополнения в формы записей актов гражданского состояния и правила заполнения форм записей актов гражданского состояния.

Таким образом, в справке, выданной Районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции АР, Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, консульскими учреждениями Министерства иностранных дел за рубежом, будет указываться степень родства состоящих в браке и разведенных лиц.

Эта информация также будет занесена в регистрационные книги соответствующих актов гражданского состояния.

10-1 Информация о степени родства дв.брат со стороны отца дв.сестра со стороны отца
дв.брат со стороны матери дв.сестра со стороны отца
дв.брат со стороны отца дв.сестра со стороны матери
дв.брат со стороны матери дв.сестра со стороны матери
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