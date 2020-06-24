В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач

Ведущий специалист Республиканского специализированного ангиологического центра, 63-летний хирург Фаиг Юсифов умер от COVID-19 в больнице, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Первые симптомы у него проявились на прошлой неделе. Тест на COVID-19 оказался положительным.

В Ангиологическом центре подтвердили эту информацию.