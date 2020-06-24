В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Гёйтепе грузовик марки КАМАЗ-5320, за рулем которого находился житель Сумгайыта Огтай Гаджиев (1970 г.р.), сбил жителя села Салеха Азизова (1960 г.р.), передвигавшегося верхом на лошади.

С.Азизов был госпитализирован и скончался в больнице.