https://news.day.az/society/1247319.html В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом
В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом
В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Гёйтепе грузовик марки КАМАЗ-5320, за рулем которого находился житель Сумгайыта Огтай Гаджиев (1970 г.р.), сбил жителя села Салеха Азизова (1960 г.р.), передвигавшегося верхом на лошади.
С.Азизов был госпитализирован и скончался в больнице.
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