https://news.day.az/society/1247337.html В Бейлагане автомобиль упал в канал - есть погибший
В Бейлагане автомобиль упал в канал - есть погибший
В Бейлагане автомобиль упал в канал.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что на территории села 1-й Шахсевян Бейлаганского района автомобиль марки "Mercedes" упал в канал.
На место происшествия были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны. Автомобиль был извлечен из воды, внутри автомобиля обнаружено тело мужчины.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре