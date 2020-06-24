В Бейлагане автомобиль упал в канал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что на территории села 1-й Шахсевян Бейлаганского района автомобиль марки "Mercedes" упал в канал.

На место происшествия были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны. Автомобиль был извлечен из воды, внутри автомобиля обнаружено тело мужчины.