Агентство пищевой безопасности запустило новую электронную систему контроля проверок

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана стало применять новую электронную систему контроля проверок, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Электронная система позволяет наблюдать за процессом проверок в онлайн-режиме, отправлять в Мониторинговый центр посредством планшетов их результаты, собирать и управлять всеми материалами из единого информационного центра Агентства.

Посредством этой системы в Мониторинговом центре Агентства можно будет в онлайн-режиме наблюдать за процессом проверок объектов сотрудниками Агентства с момента вступления на территорию объекта предпринимателя и до окончания проверки. Все поступившие материалы будут архивированы посредством системы, что позволит проводить регулярный анализ данных, повторно использовать информацию во время плановых проверок. Кроме того, архивированная информация будет использована как наглядное пособие во время тренингов инспекторов.