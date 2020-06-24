В Азербайджане арестован чиновник

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследовало обращения граждан о незаконных действиях начальника жилищно-коммунального управления Исполнительной власти города Ширван Эюба Гюльмамедова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, Эюб Гюльмамедов был задержан на месте преступления в момент получения взятки в 3 тысячи манатов. Взятка полагалась за переоформление на гражданина двух комнат, площадью в 35 кв.м, расположенных в общежитии.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки).

Эюб Гюльмамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по делу, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных лиц.