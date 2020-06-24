https://news.day.az/society/1247389.html Двое учащихся не были допущены к экзамену из-за высокой температуры
Двое учащихся не были допущены к экзамену из-за высокой температуры
24 июня ГЭЦ провел выпускные (приемные) экзамены для выпускников 9 и 11 классов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с требованиям карантинного режима, участники экзаменов заходили в здание в медицинских масках.
Экзамены прошли в 9 городах и районах - в Газахе, Хызы, Загатале, Гахе, Ужаре, Исмаиллы, Сабирабаде, Сиязане, Хачмазе.
У участников экзаменов проверялась температура, были использованы средства по дезинфекции.
2 учащихся не были допущены на экзамен из-за высокой температуры.
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