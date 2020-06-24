https://news.day.az/society/1247436.html ГЭЦ объявил сроки объявления результатов сегодняшних экзаменов
ГЭЦ объявил сроки объявления результатов сегодняшних экзаменов
Обработка результатов экзаменов, экзаменационных протоколов и вопросников выпускных экзаменов 9-х и 11-х классов, проведенных сегодня, начнется с завтрашнего дня, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемного экзамена в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в ближайшие 5 дней.
Поскольку проверка открытых тестовых заданий для выпускных экзаменов 11-х классов требует больше времени, их результаты планируется объявить в течение трех недель.
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