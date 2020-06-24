ГЭЦ объявил сроки объявления результатов сегодняшних экзаменов

Обработка результатов экзаменов, экзаменационных протоколов и вопросников выпускных экзаменов 9-х и 11-х классов, проведенных сегодня, начнется с завтрашнего дня, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемного экзамена в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в ближайшие 5 дней.

Поскольку проверка открытых тестовых заданий для выпускных экзаменов 11-х классов требует больше времени, их результаты планируется объявить в течение трех недель.