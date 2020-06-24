Завершено расширение трассы Баку-Сумгайыт

Работы по расширению трассы Баку-Сумгайыт завершились 22 июня.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, также сдан в эксплуатацию новый автотоннель, который был построен в рамках мер по расширению трассы Баку-Сумгайыт. Тоннель построен с целью устранения заторов на въезде в столицу. Он построен от Бакинского международного автовокзала, проходит под автодорогой Бакинская окружная-1 и протягивается до улицы Шарифзаде в Ясамальском районе. Тоннель помогает разгрузить транспортный поток с Московского проспекта в часы пик.

"На данный момент остались незначительные работы, которые не ограничивают движение транспортных средств", - сказал он.

Наджафли также отметил, что в ближайшее время буден сдана в эксплуатацию 90-километровая трасса, ведущая к российской границе. Полностью завершить работы на данной трассе планируется в начале 2021 года.