Yaşa, Azərbaycan! - жители Баку поют во время самоизоляции

Находящиеся на самоизоляции жители одного из дворов в Баку решили исполнить песни на своих балконах, показывая высокий дух и позитивный настрой в период специального карантинного режима.

Как передает Day.Az, видео опубликовано в социальных сетях и быстро набирает популярность из-за своей позитивности.

На кадрах видно, как жители одного из столичных дворов поют песню "Yaşa, Azərbaycan!" из репертуара легендарной Зейнаб Ханларовой.

Предлагаем вашему вниманию данные кадры.