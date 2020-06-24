https://news.day.az/society/1247454.html Yaşa, Azərbaycan! - жители Баку поют во время самоизоляции - ВИДЕО
Yaşa, Azərbaycan! - жители Баку поют во время самоизоляции - ВИДЕО
Находящиеся на самоизоляции жители одного из дворов в Баку решили исполнить песни на своих балконах, показывая высокий дух и позитивный настрой в период специального карантинного режима.
Как передает Day.Az, видео опубликовано в социальных сетях и быстро набирает популярность из-за своей позитивности.
На кадрах видно, как жители одного из столичных дворов поют песню "Yaşa, Azərbaycan!" из репертуара легендарной Зейнаб Ханларовой.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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