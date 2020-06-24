Тяжелое ДТП в Гобустане, есть пострадавшие

В Гобустанском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел сегодня около 16:30 на участке проходящей через территорию Гобустанского района дороги Баку-Шамахы.

Легковой автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате находящиеся в легковом автомобиле 3 человека - житель Шамахы Рагимов Айдын Али оглу (1959 г.р.), жители Гобустана - Гадиров Эльнур Эльшан оглу (1992 г.р.) и Раджабли Шахла Малик гызы (1996 г.р.) получили травмы. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Шамахы.

Расследование продолжается.