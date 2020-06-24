Эльдар Азизов: Ежедневно в Азербайджане дезинфекцию проводят свыше 2 тыс. человек

Более трех месяцев назад в Азербайджане введен особый режим карантина, и мы вынуждены вести специфический образ жизни.

Об этом сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что эта ситуация поставила новые задачи перед хозяйственными структурами городской власти: "По территории Баку - один из крупных городов Европы. Здесь иной ландшафт и контингент. Несмотря на это, наши структуры готовы к вызовам, потому что при государственной поддержке создана сильная материально-техническая база. Ежедневно к дезинфекционным работам привлекаются более 2 тысяч человек".