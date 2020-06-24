https://news.day.az/society/1247514.html ГЭЦ обратился к бакалаврам
ГЭЦ обратился к бакалаврам
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к бакалаврам, выбравшим программу и специализацию для приема в магистратуру вузов.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, результаты конкурса по приему в магистратуру будут объявлены 25 июня в течение дня.
Как известно, выбор программ и специализаций для приема в магистратуры вузов и НАНА был проведен 8-21 июня.
За это время свои заявления подтвердили 11380 бакалавров (10549 - по азербайджанскому сектору, 831 - по русскому сектору). Однако процесс ввода в государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник" показателей общей средней успеваемости бакалавров вузами завершился сегодня.
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