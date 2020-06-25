Cегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшних экзаменах предусмотрено участие 10 519 человек. Экзамены сегодня, в целом, пройдут в следующих городах и районах: Балакен, Огуз, Шамахы, Зардаб, Губа, Имишли, Агстафа, Астара, Билясувар, Барда.

Экзамены начинаются в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Отметим, с целью минимизирования контактов между участниками экзамена определены различные часы пропуска в здание (время указано на пропускном листе каждого учащегося (абитуриента).

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка). Снимать маску запрещено, и она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Напомним, что для проведения экзаменов 24 и 25 июня в 19 городах и районах выделены 95 зданий, 1530 экзаменационных залов, 95 общих руководителей экзаменов, 245 руководителей экзаменов, 1994 преподавателя-контролера и 190 других сотрудников.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района введен специальный карантинный режим. В связи с этим, 24-25 июня в этих городах и районах экзамены не состоятся. Экзамены будут проведены после окончания специального карантинного режима.