Более 20 сотрудников бакинского метро заразились коронавирусом

29 сотрудников ЗАО "Бакинский метрополитен" заразились коронавирусом.

Как сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, 6 заболевших вирусом выздоровели и выписаны, 22 человека продолжают лечение в различных медицинских учреждениях: "Один из заразившихся COVİD-19 скончался. Эти лица заразились в разное время. Руководство "Бакметрополитена" регулярно интересуется состоянием больных".

За истекший период результаты анализов, взятых у 7 сотрудников с подозрением на коронавирус, оказались негативными.

Заразившиеся коронавирусом сотрудники ЗАО работают в различных сферах. Факта массового заражения в ЗАО "Бакинский метрополитен" не зафиксировано.