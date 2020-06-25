В Азербайджане известный певец умер от коронавируса

Скончался известный азербайджанский певец Фаиг Тапдыгоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, жизнь исполнителя, который недавно заразился коронавирусом, не удалось спасти.

Фаиг Тапдыгоглу был участником группы "Агбаба".

Следует отметить, что несколько дней назад от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер народный артист Теймур Мустафаев.