https://news.day.az/society/1247627.html Ограничена работа НАНА - из-за карантина
Ограничена работа НАНА - из-за карантина
22 июня 2020 года президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение "О применении ограничений в режиме работы Национальной Академии наук Азербайджана в связи с ужесточением особого карантинного режима".
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в НАНА.
Согласно распоряжению, в период карантинного режима в научных учреждениях, организациях и службах НАНА допускается привлечение к работе не более 20 процентов от общей численности сотрудников, в порядке очередности по установленному графику.
В документе также отмечается, что режим работы определен с 10:00 до 19:00, не допускается привлечение к работе сотрудников старше 65 лет.
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