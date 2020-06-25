Ограничена работа НАНА

22 июня 2020 года президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение "О применении ограничений в режиме работы Национальной Академии наук Азербайджана в связи с ужесточением особого карантинного режима".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в НАНА.

Согласно распоряжению, в период карантинного режима в научных учреждениях, организациях и службах НАНА допускается привлечение к работе не более 20 процентов от общей численности сотрудников, в порядке очередности по установленному графику.

В документе также отмечается, что режим работы определен с 10:00 до 19:00, не допускается привлечение к работе сотрудников старше 65 лет.