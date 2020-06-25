Лица азербайджанских врачей после многочасовой борьбы с COVID-19

Азербайджанские врачи продолжают самоотверженно бороться с коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az, в сети опубликованы кадры, на которых врачи Центрального таможенного госпиталя оказывают срочную медицинскую помощь больным COVID-19.

В видео также показано, как выглядит медперсонал, сняв защитную одежду, маски и перчатки после долгой рабочей смены.

Отмечается, что врачи уже долгое время не видят свои семьи и им приходится общаться только по мобильной или видеосвязи.

Предлагаем вашему вниманию эти кадры.