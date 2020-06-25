https://news.day.az/society/1247677.html Лица азербайджанских врачей после многочасовой борьбы с COVID-19 - ВИДЕО
Лица азербайджанских врачей после многочасовой борьбы с COVID-19 - ВИДЕО
Азербайджанские врачи продолжают самоотверженно бороться с коронавирусной инфекцией.
Как передает Day.Az, в сети опубликованы кадры, на которых врачи Центрального таможенного госпиталя оказывают срочную медицинскую помощь больным COVID-19.
В видео также показано, как выглядит медперсонал, сняв защитную одежду, маски и перчатки после долгой рабочей смены.
Отмечается, что врачи уже долгое время не видят свои семьи и им приходится общаться только по мобильной или видеосвязи.
Предлагаем вашему вниманию эти кадры.
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