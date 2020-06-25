Российские генералы раскрыли детали громкого убийства студента из Азербайджана

Сегодня на совместном брифинге руководители региональных управлений МВД и СК раскрыли подробности расследования убийства 17-летнего Тимура Гаврилова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИА "Высота 102", в начале мероприятия с участием прессы начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко выразил соболезнования маме Тимура.

"Мы не понимали, почему убили этого исключительно положительного парня", - сказал генерал-лейтенант полиции.

Подозреваемому в преступлении Виталию Васильеву предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной ненависти, заявил руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов.

"Никаких связей у подозреваемого не было с Тимуром. Ходил как медведь-шатун по городу. Нашел неспортивного парня, другой национальности, на его месте мог быть любой", - высказался Александр Кравченко.

По словам генералов, во время следствия было изъято 24 записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что подозреваемый Виталий Васильев бродил по городу около полутора часов, "подыскивал себе жертву". "У нас нет никаких сомнений, что мы задержали именно то лицо, которое совершило преступление", - заявили силовики. По их словам, момент убийства попал на видео.

"Такая запись есть", - сказал Василий Семенов, добавив, что преступник преследовал Тимура и подло напал сзади.

Следствию еще предстоит разобраться в особенностях психики подозреваемого. Сейчас Виталий Васильев сотрудничает, дает показания. "Мы изучили всю жизнь подозреваемого. В последнее время нигде не работал, уклонялся от армии. Может армия вставила бы ему мозги. Он уклонялся от призыва, почитывал литературу запрещенную, - рассказал Александр Кравченко. - Что произошло с его мозгами, почему стал ненавидеть другие национальности? Будем разбираться".

Глава регионального главка МВД поведал, что Виталий Васильев в тот злополучный вечер прошел под камерами в общей сложности около 9 км, но нигде, по сути, не видно его лица. Также генерал считает, что подозреваемый что-то недоговаривает. Правоохранители подозревают, что его целью была Украина, куда он хотел попасть из Ростова-на-Дону, но это ему не удалось, так как граница хорошо контролируется. "Что-то маниакальное в его воспаленных мозгах есть. Будем разбираться. Он нам многое недоговаривает", - считает Кравченко.

Что касается побега возможного убийцы из Волгограда после совершенного в ночь с 12 на 13 июня преступления, то, по данным следствия, Виталий Васильев покинул город 15 июня. Передвигался автостопом.



Одна из самых важных деталей преступления - у убийцы Тимура Гаврилова был сообщник "таких же взглядов" из ближайшего окружения. "Мы его знаем, он тоже ответит за содеянное", - заявил Александр Кравченко. Сообщник знал об убийстве и помогал Васильеву скрыться.

Резонансное преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Тело 17-летнего гражданина Азербайджана, студента-первокурсника медуниверситета Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Подозреваемый в убийстве Виталий Васильев был задержан в Смоленске 20 июня, спустя сутки после объявления в федеральный розыск. Васильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "л" ч.2 ст.105 УК РФ - "Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Санкция данной статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.