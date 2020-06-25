ГЭЦ огласил график выпускных экзаменов на 2 и 3 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) огласил график выпускных (приемных) экзаменов, которые пройдут 2 и 3 июля 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

В графике предоставлен список предметов, а также районов и городов, где 2 и 3 июля пройдут экзамены.

Экзамены в других городах и районах (в том числе приемные экзамены для выпускников прошлых лет (за исключением Нахчывана) планируется провести на следующей неделе.

Общественность будет предварительно проинформирована.

Напомним, что 3 июля в Нахчыване пройдет первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет и вступительные экзамены в колледжи и в военный лицей имени Гейдара Алиева.

Кроме того, для лиц, которые уехали в Нахчыван до введения особого карантинного режима и остались там, экзамен будет организован 3 июля в Нахчыване.

Пропускные листы на экзамен будут размещаться на сайте ГЭЦ за 5 дней до каждого экзамена.