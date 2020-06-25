https://news.day.az/society/1247753.html В Азербайджане за коррупцию арестован начальник отдела таможенного комитета - Заявление Генпрокуратуры
В Азербайджане за коррупцию арестован начальник отдела таможенного комитета - Заявление Генпрокуратуры
Начальник отдела транзита Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев арестован за получение взятки, cообщает Trend со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре