В Азербайджане за коррупцию арестован начальник отдела таможенного комитета

Начальник отдела транзита Государственного таможенного комитета Джейхун Бабаев арестован за получение взятки, cообщает Trend со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета.

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