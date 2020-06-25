Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов по профобразованию на завтра

Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 26 июня, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Уроки по профобразованию в программе "Время урока" транслируются по понедельникам и пятницам в 16:15.

Не сумевшие посмотреть передачу по телевидению могут посмотреть их на канале Госагентства по профобразованию в Youtube, на странице в Facebook, и на портале видеоуроков минобразования.