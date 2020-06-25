https://news.day.az/society/1247772.html Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов по профобразованию на завтра
Опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов по профобразованию на завтра
Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 26 июня, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Уроки по профобразованию в программе "Время урока" транслируются по понедельникам и пятницам в 16:15.
Не сумевшие посмотреть передачу по телевидению могут посмотреть их на канале Госагентства по профобразованию в Youtube, на странице в Facebook, и на портале видеоуроков минобразования.
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