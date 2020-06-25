Изменен срок регистрации на собеседования по приему на госслужбу

Кандидаты, чьи собеседования в рамках объявлений, сделанных 17.09.2019 и 13.01.2020 по конкурсу в связи с приемом на государственную службу, были отложены, должны до 23:59 часов 30 июня выбрать на портале ГЭЦ https://eservices.dim.gov.az/dqq/Elan/OnlineMsh соответствующее региональное подразделение ГЭЦ для прохождения собеседования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

График проведения собеседований за 5 дней будет размещен на портале ГЭЦ.

Дополнительную информацию кандидаты могут получить по тел.: (012) 431 63 86 (внутр. 120, 117), или написав на dqqeydiyyat@dim.gov.az.