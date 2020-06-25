В Азербайджане прошли очередные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Экзамены прошли в 10 городах и районах Азербайджана.

По предварительной информации, нарушений на экзамене зафиксировано не было.

С завтрашнего дня начнется обработка экзаменационных протоколов и вопросников.

Результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в течение 5 дней.

Результаты выпускных экзаменов 11-х классов планируется объявить в течение 3 недель, поскольку проверка открытых тестовых заданий требует больше времени.