https://news.day.az/society/1247788.html В Азербайджане прошли очередные экзамены - ФОТО
В Азербайджане прошли очередные экзамены - ФОТО
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.
Экзамены прошли в 10 городах и районах Азербайджана.
По предварительной информации, нарушений на экзамене зафиксировано не было.
С завтрашнего дня начнется обработка экзаменационных протоколов и вопросников.
Результаты выпускных экзаменов 9-х классов, приемных экзаменов в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в течение 5 дней.
Результаты выпускных экзаменов 11-х классов планируется объявить в течение 3 недель, поскольку проверка открытых тестовых заданий требует больше времени.
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