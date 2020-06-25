Назначен новый прокурор Закатальского района

Прокурор Закатальского района Али Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Day.Az, соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.

Согласно приказу, прокурор Кяльбаджарского района Расим Мусаев освобожден от занимаемой должности, ему поручено исполнение обязанностей прокурора Закатальского района.