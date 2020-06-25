https://news.day.az/society/1247793.html Назначен новый прокурор Закатальского района
Назначен новый прокурор Закатальского района
Прокурор Закатальского района Али Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az, соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Согласно приказу, прокурор Кяльбаджарского района Расим Мусаев освобожден от занимаемой должности, ему поручено исполнение обязанностей прокурора Закатальского района.
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