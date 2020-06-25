Продлен срок подачи обращений для студентов из социально уязвимых групп населения

Срок подачи обращений на портал e-telebe.edu.az продлен.

Как передает Day.Az, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, срок подачи обращений на портал продлен до 1 июля.

Отметим, что с 21 мая запущена система оплаты за обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения http://e-telebe.edu.az. Студенты, относящиеся к этим группам, должны зарегистрироваться в электронной системе и создать личный кабинет, добавить информацию об образовании, членах семьи и другие необходимые сведения. Целью являтся создание новых возможностей для облегчения работы студентов в период особого карантинного режима.