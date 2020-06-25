В Баку Mercedes насмерть сбил велосипедиста

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района автомобиль Mercedes, за рулем которого находился житель столицы Э.Акберов, сбил насмерть велосипедиста Азада Зейналова, передает Day.Az.

По данному факту проводится расследование.