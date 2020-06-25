https://news.day.az/society/1247804.html В Баку Mercedes насмерть сбил велосипедиста
В Баку Mercedes насмерть сбил велосипедиста
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили в пресс-службе МВД, на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района автомобиль Mercedes, за рулем которого находился житель столицы Э.Акберов, сбил насмерть велосипедиста Азада Зейналова, передает Day.Az.
По данному факту проводится расследование.
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