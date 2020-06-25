https://news.day.az/society/1247805.html В Азербайджане выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, 291 вылечившийся, 6 скончались
В Азербайджане выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, 291 вылечившийся, 6 скончались
В Азербайджане выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, 291 вылечившийся, 6 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Всего число умерших на данный момент составляет 180 человек, сегодня проведены 7 274 теста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре