В Азербайджане выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, 291 вылечившийся, 6 скончались

В Азербайджане выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, 291 вылечившийся, 6 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего число умерших на данный момент составляет 180 человек, сегодня проведены 7 274 теста.