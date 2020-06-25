Ягут Гараева: Нарушая правила, мы способствуем росту числа инфицированных

Я хотела поблагодарить граждан, которые соблюдают правила ужесточенного карантинного режима. При этом, нам поступают информация и фотографии тех, кто нарушает принятые правила.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, необходимо понимать, что малолетние дети сегодня являются переносчиками инфекции. У них заболевание проходит бессимптомно, но при этом, они заражают других.

"Да, парки открыты, но люди должны понимать, что там должны соблюдаться правила, граждане должны соблюдать социальную дистанцию. Суть карантина - в сокращении коммуникации между гражданами. Нарушая правила, мы способствуем росту числа инфицированных", - сказала она.