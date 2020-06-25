https://news.day.az/society/1247855.html Ягут Гараева: Граждане начинают осознавать всю серьезность коронавируса
Ягут Гараева: Граждане начинают осознавать всю серьезность коронавируса
Некоторые граждане уже пришли к осознанию, что коронавирус - очень серьезное заболевание.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает Day.Az.
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